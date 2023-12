08.12.2023 13:32 7.830 Ermittlungen nach Garagenbrand: Nun ist klar, was das Feuer auslöste

In Oederan hat es am Mittwoch in der Richard-Rentsch-Straße einen Garagenbrand gegeben.

Von Claudia Ziems

Oederan - Garagenbrand in Oederan (Landkreis Mittelsachsen)! In Oederan musste die Feuerwehr am Mittwoch zu einer brennenden Garage ausrücken. © Feuerwehr Gahlenz/ SPM Gruppe Gegen 9.30 Uhr brach am heutigen Mittwoch in einer Garage in der Richard-Rentsch-Straße aus noch unklarer Ursache ein Brand aus. Das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24. In der Garage war ein Auto abgestellt. Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. Feuerwehreinsätze Landkreis Leipzig: Brennender Kühlschrank ruft Feuerwehr auf den Plan Über die Warnapp NINA wurden die Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Grund war die starke Rauchentwicklung durch das Feuer. Gegen 14.15 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.

Eine Brandursachenermittlerin untersuchte am Donnerstag den Brandort. Das Feuer wurde offenbar durch eine Heizung in der Garage ausgelöst. Entweder verursachte ein technischer Defekt oder auch Fahrlässigkeit bei der Heizungsnutzung das Feuer. Erstmeldung: 6. Dezember, 11.14 Uhr, zuletzt aktualisiert: 8. Dezember, 13.32 Uhr

Titelfoto: Feuerwehr Gahlenz/ SPM Gruppe