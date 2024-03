13.03.2024 13:56 4.143 Erzgebirge: Einbrecher raucht Joint und löst Wohnungsbrand aus!

In einem Wohnhaus in Hohndorf (Erzgebirge) brach in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer aus. Laut Polizei löste ein Einbrecher den Brand aus.

Von Julian Winkler

Hohndorf - Kurioser Feuerwehreinsatz in Hohndorf (Erzgebirge): Ein Einbrecher (34) stieg in ein Mehrfamilienhaus ein und löste mit einem Joint einen Wohnungsbrand aus. Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Mittwoch zu einem Wohnungsbrand im Erzgebirge aus. Das Feuer wurde durch einen Einbrecher ausgelöst. © André März Gegen 23 Uhr kehrte ein Bewohner (35) des Mehrfamilienhauses in der Rödlitzer Straße nach einem Spaziergang zurück. Als er das Treppenhaus betrat, bemerkte er, dass die Tür zu einer unbewohnten Wohnung beschädigt war - er schaute genauer nach. Dabei konnte er einen Einbrecher beobachten, der gerade das Wohnzimmer durchwühlte und diverse Gegenstände zur Mitnahme bereitgelegt hätte. Verrückt! Währenddessen rauchte der Einbrecher einen Joint, schnipste diesen anschließend auf einen Sessel, auf dem Kleidung gelagert war. Anschließend fingen die Klamotten Feuer. Feuerwehreinsätze Scheune bei Brand völlig zerstört: Immenser Sachschaden Der Bewohner löschte zusammen mit dem Einbrecher den Brand. Als die Rauchmelder ansprangen, schraubte der Täter diese ab - vermutlich, um kein Aufsehen zu erregen. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut. Zuvor hatte er dem Mieter mit körperlicher Gewalt gedroht, sollte er die Polizei verständigen. Polizei schnappt Brandstifter: Vorläufige Festnahme! Wenig später rückten Feuerwehr und Polizei an. Die Beamten konnten den 34-jährigen Brandstifter in der Nähe der Rödlitzer Straße schnappen - er wurde vorläufig festgenommen. Später kam heraus, dass der Deutsche 1,34 Promille intus hatte. Die gestohlenen Gegenstände wurden in der Wohnung des 34-Jährigen sichergestellt. Diese hatten einen Wert von etwa 300 Euro. Nach seiner vorläufigen Festnahme kam der Mann schlussendlich wieder auf freien Fuß. Für den 35-jährigen Mieter ging es in ein Krankenhaus: Er wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt. Wie hoch der Sachschaden durch den Brand ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Derzeit untersucht ein Brandexperte der Polizei das Wohnhaus. Erstmeldung: 13. März, 6.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.56 Uhr

Titelfoto: André März