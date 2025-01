10.01.2025 20:02 540 Erzgebirge: Feuer-Alarm in Pflegeheim!

In einem Pflegeheim in Wolkenstein (Erzgebirge) brach am Freitagabend ein Feuer aus.

Von Julian Winkler

Wolkenstein - Schock in einem Pflegeheim im Erzgebirge! In dem Gebäude brach am heutigen Freitagabend ein Feuer aus. Zahlreiche Bewohner mussten evakuiert werden. Ein Pflegeheim in Wolkenstein (Erzgebirge) musste evakuiert werden - hier brach ein Feuer aus. © Bernd März Polizei und Feuerwehr wurden gegen 18.30 Uhr zu einem Pflegeheim in der Straße "Am Kurpark" gerufen, das sich in Warmbad, einem Ortsteil der Stadt Wolkenstein befindet. Dort brach aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus. Schnell wurden Bewohner und Mitarbeiter evakuiert. Die Einsatzkräfte machten sich anschließend an die Brandbekämpfung. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, erlitt eine Person einen Schock. Über weitere Verletzte ist bislang nichts bekannt.

