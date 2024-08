28.08.2024 11:44 3.789 Erzgebirge: Lkw gerät an Tankstelle in Vollbrand

Am Mittwochmorgen hat ein Lkw in Niederdorf in der Nähe einer Tankstelle Feuer gefangen.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Niederdorf - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Am Mittwochmorgen fing ein Lkw an einer Tankstelle Feuer. Am Mittwochmorgen fing ein Lkw in Niederdorf Feuer. © Kay Kubitz Gegen 9.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Neue Schichtstraße in Niederdorf gerufen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Lkw wohl eine Reifenpanne, fuhr von der Autobahn ab und fing darauf in der Nähe der Tankstelle Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 10 Uhr löschen. Der Laster hatte wohl Papierrollen geladen. Feuerwehreinsätze Mehrere Autos in Brand gesetzt: Viermal Totalschaden! Zur Sicherheit wurden die Tankstelle sowie eine Firma in der Nähe zunächst evakuiert und der Bereich rund um das Fahrzeug gesperrt. Gegen 11 Uhr konnten die Sperrung und Evakuierung aufgehoben werden. Der LKW konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. © Niko Mutschmann Zum Hergang des Brandes ist noch nicht viel bekannt. Zuvor hatte der Lkw wohl eine Reifenpanne. © Kay Kubitz Zum weiteren Hergang des Brandes sowie zum Fahrer des Lasters ist noch nichts bekannt. Laut Polizei wurde aber wohl niemand verletzt.

Titelfoto: Kay Kubitz