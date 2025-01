"Es fühlte sich an wie Krieg!": Woher kam die heftige Detonation im Landkreis Leipzig?

Von Anke Brod

Brandis - Im Brandiser Ortsteil Beucha (Landkreis Leipzig) bebten am Wochenende die Wände. Anwohner riefen dort am Samstagabend gegen 20.03 Uhr wegen einer "heftigen Explosion" besorgt nach Feuerwehr und Polizei. Die von ihnen wahrgenommene Detonation sollte aus Richtung des Steinbruches in der Kleinsteinberger Straße gekommen sein. Am Sonntagmorgen, um 5.30 Uhr, erfolgte demnach die nächste Erschütterung. Was war passiert?