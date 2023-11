Essen auf dem Herd vergessen: Zwei Menschen nach Küchenbrand im Krankenhaus

Magdeburg - Am Dienstagmorgen kam es zu einem schweren Brand in Magdeburg. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Küchenbrand mussten zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/bwylezich

Laut Polizeiangaben sei am Vormittag in einem Haus in der Straße Kümmelsberg im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld West ein Brand entstanden.

Ausgangspunkt war die Küche der Wohnung.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, trotzdem entstand Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Andere Häuser oder Bewohner wurden nicht beeinträchtigt.

Die genaue Ursache war zunächst unklar, es wird jedoch davon ausgegangen, dass Essen auf dem Herd angebrannt war.