09.05.2025 14:10 Einfamilienhaus in Flammen: Bewohner verlieren Heim durch Küchenbrand

Plötzlich stand die ganze Küche in Vollbrand: In Magdeburg ist ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Der Schaden ist immens.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Am heutigen Freitagmorgen brannte ein Einfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Kannenstieg. Zehn Kameraden der Berufsfeuerwehr und zehn weitere der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt waren im Einsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Die Kameraden rückten um 8.45 Uhr in den Loitscher Weg aus, wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte. In der Küche eines Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen, das sich bis zur Ankunft der Feuerwehrleute im ganzen Raum ausgebreitet hatte. Die Kameraden konnten nicht verhindern, dass die Flammen auch auf andere Räume und den Dachstuhl übergriffen. Nach etwa 45 Minuten war der Brand dann gelöscht. Magdeburg Politik Alters-Durchschnitt sinkt: Sachsen-Anhalts Polizei wird jünger Ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist nun nicht mehr bewohnbar - es entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich, so die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand gekommen ist. 20 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt waren im Einsatz. Der Loitscher Weg war während des Einsatzes voll gesperrt.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa