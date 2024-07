19.07.2024 13:54 Essen auf Herd vergessen: Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus in Grimma

Die Freiwillige Feuerwehr in Grimma musste am Freitagmorgen zu einem Brand in einer Küche ausrücken.

Von Kathi Schöne

Grimma - Das nachlässige Verhalten einer Mieterin hat in Grimma am Freitagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Rauchmelder im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses hatte Alarm geschlagen. © Medienportal Grimma Den Informationen von vor Ort nach hatte ein Rauchmelder im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Stecknadelallee gegen 10.30 Uhr Alarm geschlagen. Dort hatte mutmaßlich eine Mieterin vergessen, beim Verlassen der Wohnung den Herd auszuschalten - und das Essen darauf hatte Feuer gefangen! Die Kameraden der Feuerwehr eilten zur Stelle. Bereits im Treppenhaus schlug ihnen Brandgeruch entgegen - der Brandherd in der Küche der betroffenen Wohnung konnte schnell ausgemacht und gelöscht werden. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung und das Treppenhaus. © Medienportal Grimma Die Wohnung und das Treppenhaus wurden mit technischem Gerät durch die Feuerwehr belüftet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Titelfoto: Medienportal Grimma