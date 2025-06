18.06.2025 12:30 Explosion bei Gartenarbeit: Jugendlicher setzt sich aus Versehen selbst in Brand!

Ein Jugendlicher in Neuffen (Landkreis Esslingen) riskierte bei Gartenarbeiten am Dienstagnachmittag sein Leben. Die Feuerwehr rückte an.

Von Johanna Baumann

Feuerwehr verhindert Übergreifen des Brandes auf Häuser. Mehr anzeigen Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der Teenager in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Gegen 17.30 Uhr wollte der 19-Jährige eine Efeuhecke in einem Garten im Uracher Weg mithilfe von Feuer entfernen. Dafür schüttete er Benzin über das Gewächs. Was er dabei nicht beachtete, war der sich in der Nähe befindliche Benzinkanister. Dieser entzündete sich ebenfalls und explodierte daraufhin. Der Jugendliche erlitt schwere Brandverletzungen. Vor Ort wurde durch die Polizei sowie den Notarzt Erste Hilfe geleistet. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann im Anschluss in eine Spezialklinik. Der Feuerwehr gelang eine schnelle Löschung des Brandes. Ein Übergreifen auf umliegende Häuser konnte laut Polizeiangaben verhindert werden.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa