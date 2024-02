01.02.2024 07:19 Explosion bei Hausbrand: Zuhause einer Familie geht in Flammen auf!

Das Zuhause einer Familie in Schluchsee geriet am späten Mittwochabend in Vollbrand. Der Schaden wird auf 450.000 Euro geschätzt.

Von Johanna Baumann

Schluchsee - Das Zuhause einer Familie in Schluchsee ging am späten Mittwochabend in Flammen auf. Die Feuerwehr war im Großeinsatz vor Ort, um gegen die Flammen anzukämpfen. © Kamera24 - News Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 22.45 Uhr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Wie die Polizei mitteilte, sei es im oberen Stockwerk zu einer Explosion gekommen. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gibt es laut aktuellem Stand nicht. Es entstand ein immenser Schaden von rund 450.000 Euro. Feuerwehreinsätze Mann schreit bei Brand in Anlage für Betreutes Wohnen um Hilfe und stirbt Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf umliegende Häuser über. Die Löscharbeiten dauerten bis in die tiefe Nacht an. Die Ermittlungen nach der Brandursache wurden von der Polizei in Titisee-Neustadt übernommen.

Titelfoto: Kamera24 - News