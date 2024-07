Explosion in Flüchtlingsunterkunft: Mehrere Verletzte und ein Toter

Buchholz an der Nordheide/Landkreis Harburg - Großeinsatz in Buchholz in der Nordheide! Gegen Mittag ist ein Wohncontainer der dort ansässigen Flüchtlingsunterkunft in der Bremer Straße in Flammen aufgegangen. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten. Eine Person konnte nur noch leblos geborgen werden.