Explosion und Feuerbälle: Novelis-Werk steht in Flammen!

Gatersleben - Am Mittwochnachmittag brannte ein Aluminiumwerk im Salzlandkreis. Die Auswirkungen des Brandes waren kilometerweit zu sehen.

Das Aluminiumwerk von Novelis in Gatersleben brannte am Mittwoch. © Matthias Bein/dpa

Das Feuer in der Fabrik des Aluminium-Herstellers Novelis in Gatersleben (Sachsen-Anhalt) brach gegen 15.20 Uhr aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an, um gegen die Flammen vorzugehen.

Alle Mitarbeiter des Werkes hatten sich vorsorglich in Sicherheit gebracht, somit wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass Gasflaschen, die aufgrund von Sanierungsarbeiten auf dem Dach gelagert waren, explodierten und so den Brand auslösten, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit. Die genaue Brandursache würde aber nun von Ermittlern untersucht werden.

Die Explosion, dichte Rauchschwaden und Feuerbälle, die sich in die Luft erhoben, konnten schon von den Ufern des Concordiasees gesehen werden.

Der Schaden ist enorm: Die Polizei spricht von einer mindestens sechsstelligen Schadensumme. Derzeit ist noch unklar, ob die Maschinentechnik beschädigt wurde.