Explosion in Mehrfamilienhaus: Kind verletzt im Krankenhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Lichtenbroich kam es am Donnerstag zu einer heftigen Explosion. Ein Kind wurde dabei verletzt.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - In einem Mehrfamilienhaus im Düsseldorfer Stadtteil Lichtenbroich hat sich am heutigen Donnerstagnachmittag eine Explosion ereignet! Ein Krankenwagen transportierte das verletzte Kind nach der Explosion in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge konnten die Einsatzkräfte bei der Ankunft aufgrund von Trümmerteilen nicht bis zum betroffenen Haus vorfahren. Wie es hieß, sollen Fenster, Türrahmen und auch Pflastersteine auf der Straße verteilt gewesen sein. Zeitgleich drang aus einem Kellerfenster dichter schwarzer Rauch aus. Während einige Einsatzkräfte das Haus nach Personen durchsuchten, machten sich andere auf den Weg in den Keller, um den Brand unter Kontrolle zu kriegen. Feuerwehreinsätze "Lieber Feuerteufel": Feuerwehr wendet sich an Brandstifter nach Dauereinsatz In der Zwischenzeit versammelten sich zahlreiche Personen vor dem Haus. Eine davon: eine Mutter mit ihrem verletzten Kind. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Im Hinblick auf die Ursache der Explosion hat die Polizei bereits die Ermittlungen aufgenommen.

