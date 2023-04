16.04.2023 13:25 Explosionsgefahr: Feuer in Malzfabrik sorgt für Großalarm!

In einer Malzfabrik in Rostock ist Samstagnacht ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Von Lara Westphal

Rostock - In der Rostocker Malzfabrik im Überseehafen ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Eine dichte Rauchwolke dringt aus einem der Silos. © Benjamin Vormeyer / Rostock News Gegen 23.50 Uhr bemerkten Mitarbeiter, wie dichter Rauch aus dem Dach des Silo nach außen drang. Bei einer Kontrolle mussten diese feststellen, dass es zu einem Schwelbrand in einem der Silos kam. Sofort verständigten sie die Feuerwehr. Aufgrund der hohen Explosionsgefahr innerhalb des Getreidesilos wurde Großalarm ausgelöst. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zog bereits eine große Rauchwolke über den Überseehafen. Feuerwehreinsätze Großeinsatz: 60 Feuerwehrleute kämpfen unter schwierigen Bedingungen gegen den Brand Unter schwerem Atemschutz gelang es den Feuerwehrleuten schließlich den Brand nach über einer Stunde unter Kontrolle zu bringen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Titelfoto: Benjamin Vormeyer / Rostock News