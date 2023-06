22.06.2023 07:17 Extensions in Flammen! Feuer in Lagerhalle für Friseurbedarf

In einer Lagerhalle in Hamburg-Moorfleet ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Dort brannten große Mengen an Friseurbedarf.

Von Lara Westphal

Hamburg - In einer Lagerhalle in Hamburg-Moorfleet ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute sind an der Lagerhalle im Einsatz. © Citynewstv Um kurz vor Mitternacht brannten in der 6 mal 40 Meter großen Halle in der Straße am Holzhafenufer plötzlich große Mengen an Friseurbedarf, wie Friseurstühle, Kämme, Haarfärbemittel und Extensions. Dabei sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Donnerstagmorgen. Die Feuerwehr brauchte rund zwei Stunden, um den Brand zu löschen. Dafür mussten Teile der Wellblechwände aufgeschnitten werden. Feuerwehreinsätze Lagerfeuer löst mehrere Brände auf Berg aus: Polizeihubschrauber muss Feuerwehrkräfte am Tau einfliegen Ein Übergreifen des Feuers auf eine direkt angrenzende weitere größere Halle konnte von den Einsatzkräften jedoch verhindert werden. Inwiefern die restliche Halle noch nutzbar ist, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun, warum es zu dem Feuer kam. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt. Originalmeldung von 6.20 Uhr, zuletzt aktualisiert: 7.17 Uhr

