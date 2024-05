04.05.2024 16:29 Plötzlich brannte es im Erdgeschoss: Zehn Menschen in Solingen verletzt

In Solingen kam es am Wochenende zu einem heftigen Brand in einem Mehrfamilienhaus! Insgesamt zehn Personen wurden dabei verletzt.

Von Maurice Hossinger

Solingen - In einem Mehrfamilienhaus auf der Kronprinzenstraße hat es am Samstagmorgen einen heftigen Brand gegeben. Insgesamt zehn Personen sollen dabei verletzt worden sein. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Samstagmorgen in der Kronprinzenstraße gefordert. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus Laut Feuerwehr soll eine Wohnung im Erdgeschoss Auslöser des Einsatzes gewesen sein. Noch bevor die Rettungskräfte das betroffene Haus erreichten, hatten sich fast alle Hausbewohner selbstständig ins Freie begeben. Einzig eine Person musste aus dem zweiten Stock gerettet werden, teilte die Feuerwehr mit. Zehn Personen sollen bei dem Feuer teils leicht verletzt worden sein. Feuerwehreinsätze Nach verheerendem Großbrand in Flöha: Bürgermeister muss Feier absagen Alle kamen im Anschluss an ihre Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser. Nachdem der Einsatz der Feuerwehr für beendet erklärt worden war, konnten Bewohner des angrenzenden Hauses zurück in ihre Wohnungen. Sowohl das gesamte Erdgeschoss als auch eine Wohnung im ersten Stock sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nicht bekannt. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus