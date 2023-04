Fachwerkhaus fängt Feuer: Löschangriff gestaltet sich schwierig

Kranichfeld - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kranichfeld (Weimarer Land) gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Löscharbeiten gestalteten sich den Angaben nach schwierig. © Stefan Eberhardt – medien-partner.net​

In einem leerstehenden Fachwerkhaus in der Kranichfelder Rosengasse ist in der vergangenen Nacht ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Kurz vor 23 Uhr war eine entsprechende Meldung eingegangen.

Wie medien-partner.net auf Facebook berichtet, wurden die Feuerwehr Kranichfeld, die Stedtener Kameraden sowie Teile der Feuerwehr Bad Berka alarmiert. "Vor Ort angekommen, konnten die Bedingungen fast nicht schwieriger sein", heißt es.

Den Angaben nach befindet sich das Objekt erhöht auf einem Felsen gelegen und in einer Sackgasse. Zudem sei alles sehr eng bebaut.

Die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Blankenhain wurde nachalarmiert. Bis in die frühen Morgenstunden dauerte der Einsatz. Wie medien-partner.net berichtet, wurde das Gebäude komplett zerstört. Zur Höhe des Sachschadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden, teilten die Beamten am Sonntagmorgen mit. Die Ermittlungen laufen.