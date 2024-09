Fahrgäste harrten Stunden aus: Feuerwehr evakuiert ICE nach Oberleitungs-Schaden

Um kurz nach 17 Uhr blieb der ICE bei Limburg stehen. Etwa drei Stunden später begann die Feuerwehr, die Fahrgäste zu evakuieren. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Wegen einer Störung an einer Oberleitung blieb der Zug am gestrigen Freitagabend bei Limburg an der Lahn stehen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte.

Die Fahrgäste mussten stundenlang ausharren: Kurz nach 17 Uhr wurde die Störung festgestellt, ab 20 Uhr begann der Feuerwehreinsatz.