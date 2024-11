10.11.2024 15:10 Auto fängt in Garage Feuer: Einsatzkräfte stehen vor Herausforderung

Am Samstag ist in Ermsleben ein Auto in einer Garage in Flammen aufgegangen. Die angerückte Feuerwehr stand zunächst vor einem verschlossenem Tor.

Von Robert Lilge

Ermsleben - Am gestrigen Samstagabend kam es in einer Garage im Falkensteiner Ortsteil Ermsleben (Landkreis Harz) zu einem verheerenden Brand. Das Garagentor war zu Beginn des Einsatzes noch verschlossen und musste geöffnet werden. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Ermsleben Einsatzkräfte wurden um kurz nach 19 Uhr in die Endorfer Straße gerufen. Ein in der Garage abgestelltes Auto hatte Feuer gefangen. Der entstandene Schaden durch die Flammen sei dabei erheblich, teilte das Polizeirevier Harz mit. Auto sowie Garage waren nicht mehr zu retten. Eine konkrete Schadenssumme könne von den Ermittlern aber noch nicht genannt werden. Feuerwehreinsätze Autos stehen in Flammen! Zwölfjähriger bemerkt Feuer und wird zum Lebensretter Auch die Brandursache sei noch unklar und wird derzeit ermittelt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das in der Garage abgestellte Auto konnte nicht mehr gerettet werden. © Polizeirevier Harz Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten sich zudem einer Herausforderung. Das Feuer befand sich bis zu ihrem Anrücken hinter dem verschlossenem Garagentor. Es konnte jedoch schnell gelöscht werden.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Ermsleben, Polizeirevier Harz