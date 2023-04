Falscher Feueralarm am Hauptbahnhof: Mann verletzt Jugendliche mit Feuerlöscher

Halberstadt - Am gestrigen Sonntag löste eine Gruppe von Jugendlichen den Feueralarm des Halberstädter Hauptbahnhofs aus. Ein Mann besprühte zwei der Jugendlichen mit einem Feuerlöscher.

Am Sonntagabend löste vermutlich eine Gruppe von Jugendlichen den Feueralarm am Hauptbahnhof Halberstadt aus. © IMAGO/Zoonar

Laut einem Bericht der Bundespolizei wurden die Behörden am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr wegen eines Feueralarms im Hauptbahnhof Halberstadt informiert. Unverzüglich rückte die örtliche Feuerwehr zum Bahnhof aus.

Vor Ort berichteten Zeugen von einer Gruppe von circa 15 Jugendlichen, die sich im Sanitär-Bereich des Bahnhofs aufhielten, laut Musik hörten und rauchten, was möglicherweise den Alarm auslöste.

Abgesehen davon soll ein circa 28-Jähriger einen Feuerlöscher aus seiner Halterung gerissen und entleert haben. Urplötzlich habe der Mann einen 14-Jährigen mit dem Pulver besprühte und sei dann aus dem Gebäude gerannt.

Der Jugendliche erlitt Verätzungen an den Augen und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein 16-Jähriger bekam sichtliche Rötungen an den Augen und Beschwerden am Kehlkopf.

"Der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Deutsche erhält unter anderem Strafanzeigen wegen der Beeinträchtigung von Rettungshilfen, Sachbeschädigung sowie gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen", teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.