06.04.2025 14:50 Familie nach Hochhausbrand im Krankenhaus - dutzende Bewohner evakuiert

Nach einem Brand in einem Hochhaus im Düsseldorfer Stadtteil Hassels am Samstagabend wurde eine fünfköpfige Familie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Von Christine Bähr Düsseldorf - Nach einem Brand in einem Hochhaus in der Fürstenberger Straße im Düsseldorfer Stadtteil Hassels hat der Rettungsdienst eine fünfköpfige Familie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war am Samstagabend mit etwa 80 Einsatzkräften zu dem Hochhausbrand nach Düsseldorf-Hassels ausgerückt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gleich mehrere Anruferinnen und Anrufer hätten die Rettungskräfte am späten Samstagabend gegen 23.57 Uhr aufgrund eines brennenden Balkons im achten Stock des Hauses alarmiert, teilte die Feuerwehr Düsseldorf mit. Als die Feuerwehrleute eingetroffen seien, habe sich das Feuer demnach bereits auf die zugehörige Wohnung ausgebreitet. Es sei der Feuerwehr schnell gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Für die Zeit des Einsatzes seien die gut 50 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses evakuiert worden. Feuerwehreinsätze Sieben Brände in einer Nacht! Stehen die Vorfälle in einem Zusammenhang? Ob die Mutter und ihre vier Kinder, die in die Klinik gebracht wurden, in der betroffenen Wohnung lebten, blieb unklar. Nach ungefähr drei Stunden rückten die letzten der rund 80 Einsatzkräfte laut Feuerwehr ab. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens müsse nun ermittelt werden, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Polizei.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa