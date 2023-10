23.10.2023 08:13 Familie sitzt nach Feuer in Mehrfamilienhaus auf der Straße

Am Sonntagnachmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Buchholz in der Nordheide gebrannt. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist unbewohnbar.

Von Bastian Küsel

Buchholz - Einsatz für die Feuerwehr: Am Sonntagnachmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) gebrannt. Am Sonntagnachmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Buchholz in der Nordheide gebrannt. © JOTO Wie Polizeisprecher Jan Krüger am heutigen Montagmorgen auf Anfrage von TAG24 erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr über das Feuer in der Erikastraße informiert. Dort war in einem Zimmer einer Wohnung im Hochparterre aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner versuchten erst noch, das Feuer selbst zu löschen, hatten damit aber keinen Erfolg. Feuerwehreinsätze Reihenhaus in Flammen: Rauchmelder rettet Bewohner das Leben Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen relativ schnell löschen und eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Bewohnbar ist die Wohnung dennoch bis auf Weiteres nicht. Die Familie, die unverletzt blieb, kam anderweitig unter, so der Sprecher. Zur Schadenshöhe konnte er keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: JOTO