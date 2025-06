Feuer auf Elbinsel ausgebrochen! Einsatzkräfte müssen mit Booten ausrücken

Seestermühe - Kurioser, aber auch schwieriger Einsatz für die Feuerwehr ! Am Samstagabend war auf der Elbinsel Pagensand ein Feuer ausgebrochen.

Alles in Kürze

Als die Feuerwehr auf Pagensand eintraf, standen bereits 1500 Quadratmetern in Brand. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich noch über mehrere Stunden hin.

Gegen 18 Uhr hatte die DLRG-Station Krautsand eine deutliche Rauchentwicklung auf dem Eiland gemeldet, wie die Feuerwehr am Sonntag erklärt.

Ein Sprecher wies in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich auf die derzeit erhöhte Waldbrandgefahr hin. Ein Funke reicht bei der anhaltenden Trockenheit bereits aus, um die Vegetation in Brand zu setzen. Daher wird darum gebeten, auf offenes Feuer, das Grillen in der Natur und das Wegwerfen von Zigarettenkippen zu verzichten.