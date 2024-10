Feuer auf Recyclinghof: Mehr als 350 Einsatzkräfte kämpfen vor Ort gegen Flammen

Bardowick - In Bardowick im Landkreis Lüneburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer auf einem Recyclinghof im Adendorfer Weg ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei ist der Müll (vermutlich Verpackungen) gegen 6 Uhr in der Lagerhalle in Brand geraten. Das Feuer griff in der Folge, trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehrkräfte, auf benachbarte Hallen sowie ein Verwaltungsgebäude über.

"Diverse Bagger kommen jetzt in den Einsatz um (den brennenden Müll) auseinanderzunehmen. Das wird wohl noch eine langwierige Geschichte werden", hieß es. Anwohner seien über den entstandenen Rauch über das Radio und Warn-Apps informiert worden, so der Sprecher.

Am Vormittag schlug die Warnapp Nina auch in Hamburg an. Laut Feuerwehr komme es durch den Großbrand in weiten Teilen der Stadt zu einer Geruchsbelästigung. Die Rauchwolke ziehe in Richtung Nord-Ost.

Nach Auskunft der zuständigen Leitstelle Lüneburg bestehe aber keine Gefahr.

Erstmeldung: 9.18 Uhr, aktualisiert: 11.49 Uhr