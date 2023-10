Feuer bricht in Keller aus: Vier Personen im Krankenhaus, darunter ein Baby

Geithain - Feuerwehreinsatz am späten Montagnachmittag im Landkreis Leipzig : Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Geithain ist ein Feuer ausgebrochen – zahlreiche Menschen wurden evakuiert, einige ins Krankenhaus gebracht.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am späten Montagnachmittag vor Ort. © Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig/Kai Noeske

Wie die Polizei am Dienstvormittag mitteilte, war der Brand in der Friedrich-Fröbel-Straße gegen 17.10 in einem Technikraum im Untergeschoss des Gebäudes ausgebrochen.

Wegen starker Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner aus dem Wohnhaus evakuiert werden und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in Augenschein genommen – laut Feuerwehr handelte es sich um insgesamt 20 Menschen.

Zwei Frauen im Alter von 36 und 65 Jahren, ein 16-jähriges Mädchen und ein kleiner Junge (1) wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigem Stand können die Wohnungen des Hauses derzeit nicht genutzt werden, weshalb die Mieter entweder bei Bekannten oder in einem Hotel untergekommen seien. Zur Höhe des Schadens lagen am Vormittag jedoch noch keine Informationen vor.