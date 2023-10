Feuer bricht in Strohlager aus: "Standen einem Flammenmeer gegenüber!"

Borna - Eine brennende Strohmiete hat die freiwillige Feuerwehr in Borna in der Nacht zum Samstag auf Trab gehalten.

26 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. © Freiwillige Feuerwehr Borna

Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, war das Feuer gegen 21 Uhr in einem etwa 30 Meter langen und 4 Meter hohen Strohlager ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.



"Die ersten Einsatzkräfte standen einem Flammenmeer gegenüber, welches sich durch den sehr starken Wind bereits in Richtung der angrenzenden Vegetation bewegte", so die Kameraden am heutigen Samstag.

Mehr als sechs Stunden waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nachdem die sichtbaren Flammen abgelöscht worden waren, musste der gesamte Haufen auseinander gezogen werden.

Dabei kam unter anderem auch ein Bagger und ein Radlader zum Einsatz, die von der Stadt und einem Landwirt gestellt wurden.

"Diese Arbeiten zogen sich bis weit in die Nacht hinein, was auch bei den Einsatzkräften Spuren hinterließ. Nach über sechs Stunden Lösch- und Nacharbeiten konnten die 26 Kameraden sowie die fünf Fahrzeuge den Einsatz beenden", schloss die Feuerwehr.