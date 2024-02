10.02.2024 10:44 1.090 Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr tritt Tür ein und wird sofort fündig!

Von Frederick Rook

Bergisch Gladbach - Die Feuerwehr in Bergisch Gladbach hat am heutigen Samstag in einer dramatischen Rettungsaktion eine bewusstlose Person aus ihrer brennenden Wohnung befreit. In Bergisch Gladbach wurde am Samstagmorgen eine bewusstlose Person von der Feuerwehr aus ihrer brennenden Wohnung befreit. © Feuerwehr Bergisch Gladbach Ein Anrufer wählte den Notruf und informierte die Leitstelle gegen 7.22 Uhr über einen Brandgeruch aus dem Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Odenthaler Straße in der Stadtmitte. Auch ein Rauchmelder schlug Alarm. Die Bewohner des Gebäudes teilten den Kameraden vor Ort mit, dass sich noch mindestens eine Person innerhalb der betroffenen vier Wände aufhalten müsste. Klopf- und Klingelversuche blieben aber erfolglos. Feuerwehreinsätze Vollbrand auf 800 Quadratmetern: Feuerwehr kann Küchenstudio nicht mehr retten! Daraufhin ließ der Einsatzleiter die Türe gewaltsam öffnen. Tatsächlich entdeckten die Feuerwehrleute in der Wohnung dann auch eine bewusstlose Person. Sie wurde umgehend ins Freie gebracht und dort unmittelbar medizinisch erstversorgt. Anschließend ging es für den Hausbewohner zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Auch ein Wellensittich konnte durch die Floriansjünger gerettet werden. Er wurde danach einer Nachbarin übergeben. Die Odenthaler Straße war während des Feuerwehreinsatzes für den Verkehr zwischen der Straße "Am Broich" und der Laurentiusstraße voll gesperrt. © Feuerwehr Bergisch Gladbach Odenthaler Straße in Bergisch Gladbach während des Feuerwehreinsatzes für den Verkehr voll gesperrt Weitere Verletzte gab es nicht, weil die restlichen Bewohner ihre Wohnungen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr "vorbildlich geräumt" hatten. Der Brand selbst bereitete den Rettern keine Schwierigkeiten und war schnell unter Kontrolle. Die Odenthaler Straße war während des Feuerwehreinsatzes für den Verkehr zwischen der Straße "Am Broich" und der Laurentiusstraße voll gesperrt. Nachdem die Wohnung noch entraucht worden war, wurde der Einsatz gegen 8.15 Uhr beendet. Anschließend übernahm die Polizei den Brandort, um der Ursache für das Feuer näher auf den Grund zu gehen. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: Feuerwehr Bergisch Gladbach