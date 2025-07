21.07.2025 06:34 Feuer im Norden: Lkw geht mitten in der Nacht in Flammen auf

In Celle (Niedersachsen) stand in der Nacht zum Montag das Fahrerhaus eines Lkw in Flammen. Die Brandursache ist unklar.

Von Jana Steger

Celle - In der Nacht zu Montag schrillten in Celle (Niedersachsen) die Sirenen: Ein Lkw war durch Flammen eines Feuers ein einziges Lichtermeer. Alles in Kürze Lkw in Celle steht in Flammen

Feuerwehr wird gegen 0:44 Uhr alarmiert

Fahrerhaus ist nicht mehr zu retten

Ursache des Brandes ist unklar

Mehrere Einsatzkräfte im Großeinsatz Mehr anzeigen In Celle stand in der Nacht zum Montag das Führerhaus eines Lkw in Flammen. © Feuerwehr Celle Gegen 0.44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz alarmiert: Im Bereich der Bahnanlagen an der Harburger Heerstraße stand das Fahrerhaus eines Lkw bereits in Flammen. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, bot sich ein dramatisches Bild – das Fahrerhaus war nicht mehr zu retten. Mit einem C-Rohr gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz kämpften sich durch die Rauchschwaden. Feuerwehreinsätze Feuer in wichtigem NRW-Hafen: Sattelschlepper vollständig ausgebrannt, Ursache unklar Feuerwehreinsätze Großeinsatz im Landkreis Bautzen: Villa steht in Flammen Warum der Laster plötzlich brannte, ist noch völlig unklar, heißt es in einer Mitteilung der Freiwillige Feuerwehr Celle. Informationen, ob Menschen bei dem Brand verletzt wurden, liegen TAG24 nach aktuellem Stand nicht vor. Im Großeinsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Groß Hehlen, unterstützt vom Rettungsdienst und der Polizei.

Titelfoto: Feuerwehr Celle