Feuer in Asylbewerber-Unterkunft: Gebäude unbewohnbar

Vilsbiburg - Ein Brand hat eine Asylbewerber-Unterkunft in Vilsbiburg im Landkreis Landshut unbewohnbar gemacht.

24 Menschen brachten sich rechtzeitig aus dem Gebäude in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte.

In dem Gebäude lebten den Angaben nach 57 Menschen, sie wurden in anderen Unterkünften in der Umgebung untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei vernahm erste Zeugen.