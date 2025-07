05.07.2025 12:22 Feuer in Auricher Krankenhaus: 170 Rettungskräfte im Einsatz

In Aurich ist am Freitagabend ein Feuer in der Kardiologie ausgebrochen. Das Personal reagierte vorbildlich und verhinderte Schlimmeres.

Von Tobias Bruns

Aurich - In Aurich ist am Freitagabend ein Feuer in der Kardiologie ausgebrochen. Das Personal reagierte vorbildlich und verhinderte Schlimmeres. Alles in Kürze Feuer im Auricher Krankenhaus

170 Rettungskräfte im Einsatz

Patienten der Kardiologie evakuiert

Kinderklinik als Vorsichtsmaßnahme geräumt

Durch das vorbildliche Handeln des Personals konnte die Feuerwehr schnell mit den Löscharbeiten beginnen. © Nonstopnews Um 22.15 Uhr ging der erste Alarm über die Brandmeldeanlage des Auricher Krankenhauses, wenig später folgten die Anrufe aus der Station und sorgten für einen Großeinsatz. Mit 170 Einsatzkräften eilte die Feuerwehr zu der Klinik, in der es in einem Lagerraum zu einem Feuer gekommen war. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren bereits alle 20 Patienten der betroffenen kardiologischen Station evakuiert. "Das Personal hat vorbildlich gehandelt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24. Zur Sicherheit wurde auch noch die angrenzende Kinderklinik geräumt. Diese blieb aber von Feuer und Rauch verschont. Nach etwa 25 Minuten war das Feuer gelöscht. Die Patienten der kardiologischen Station können derzeit noch nicht in ihre Zimmer zurück. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Von einer Brandstiftung ist nach aktuellem Stand nicht auszugehen.

