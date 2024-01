14.01.2024 08:14 Feuer in Bushäuschen im Erzgebirge

In Aue-Bad Schlema kam es am späten Samstagabend zum Brand in einem Buswartehäuschen.

Von Claudia Ziems

Aue-Bad Schlema - Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Bad Schlema (Erzgebirge)! In der Hauptstraße in Bad Schlema brannte es in einem Bushäuschen. © Niko Mutschmann Gegen 23.40 Uhr rückte die Feuerwehr Bad Schlema in die Hauptstraße aus. Dort war es aus noch unklarer Ursache zu einem Brand in einem Buswartehäuschen gekommen. Teile der Holzverkleidung des Wartehäuschens mussten entfernt werden, um an die letzten Glutnester zu kommen. Zusätzlich wurde noch einmal alles mit der Wärmebildkamera kontrolliert, damit keine Glutnester übersehen werden. Das Häuschen wurde durch den Brand stark beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Niko Mutschmann