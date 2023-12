04.12.2023 07:46 Feuer in Celle: Einsatzstelle verwandelt sich durch Minusgrade in "Eisbahn"

Celle - In Celle kam es am Sonntagabend gegen 21.43 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Kuckuckstraße. Durch die Minusgrade verwandelte sich die Einsatzstelle teilweise in eine "Eisbahn". Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr Celle bekämpften in der Nacht zu Montag das Feuer in der Kuckuckstraße. © Freiwillige Feuerwehr Celle Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem brennenden Gebäude. Rückseitig schlugen Flammen in den Garten, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer hatte sich demnach bis in den Dachbereich des Hauses ausgebreitet. Im Garten brannte außerdem ein Nebengebäude, heißt es weiter. Dieses war vom Hauptgebäude abgesetzt und stand in keiner direkten Verbindung. Bei den umfangreichen Nachlöscharbeiten mussten große Bereiche der Wand- und Deckenverkleidung sowie das Dach geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen und ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern, so die Feuerwehr. Gegen 0.15 Uhr konnten diese abgeschlossen werden. Im Einsatz waren rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr Celle.

