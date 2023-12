26.12.2023 10:20 Feuer in DDR-Wohnblock: Zwei Mädchen (13, 15) verletzt

In Gera ist am frühen Dienstagmorgen im Keller eines Wohnblocks in DDR-Bauweise ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Gera - In Gera ist am frühen Dienstagmorgen im Keller eines Wohnblocks in DDR-Bauweise ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und mehrere Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gera MiTTE Die eingesetzte Feuerwehr brachte 15 Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Schwarzburgstraße im Geraer Stadtteil Bieblach-Ost in Sicherheit. Im Anschluss kümmerten sich die Einsatzkräfte um das Feuer sowie den Rauch, der in die Hausflure und Wohnungen gezogen war. Nachdem der Rauch aus dem Gebäude geblasen war, konnten die Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie die Freiwillige Feuerwehr Gera Mitte auf Facebook erklärte, war in einem Abstellraum Unrat in Brand geraten. Die Flammen konnte jedoch zügig gelöscht werden, sodass kein größerer Schaden entstand, hieß es. Feuerwehreinsätze Feuer am ersten Weihnachtstag: Wohnheim muss evakuiert werden Eine 13-Jährige und eine 15-Jährige musste allerdings mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Brandursache gibt es bislang noch keine Informationen. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt laut eigener Aussage in alle Richtungen.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gera MiTTE