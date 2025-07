Feuer in deutschem Freizeitpark: Attraktion steht in Flammen

Kappel-Grafenhausen - In einem Freizeitpark im Ortenaukreis ( Baden-Württemberg ) brach am Samstagmorgen ein Feuer aus. Eine Attraktion brannte bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits lichterloh.

Nach einer Stunde hatte die Feuerwehr die Flammen im Griff. © Moritz Moser / EinsatzReport24

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten um 10 Uhr an die Allmendstraße in Kappel-Grafenhausen. Im Freizeitpark "Funny-World" stand laut TAG24-Informationen ein Fahrgeschäft in der Zirkuswelt in Flammen.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle gewesen und habe gelöscht werden können.

Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern.

Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren noch keine Besucher im Park, der nördlich von Freiburg, nahe des bekannten Europa-Parks, gelegen ist.