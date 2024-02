07.02.2024 07:56 1.138 Feuer in ehemaliger Fabrik in Mittelsachsen ausgebrochen

In Döbeln kam es am Dienstagnachmittag in einer Industriebrache zu einem Feuerwehreinsatz. Offenbar zündeten Jugendliche dort Pyrotechnik und es kam zum Brand.

Von Sarah Müller

Döbeln - Feueralarm in Döbeln (Mittelsachsen)! Großeinsatz an einer ehemaligen Fabrik in Döbeln. © EHL Media Gegen 16 Uhr am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einer ehemaligen Fabrik in der Industriestraße gerufen. Bereits aus weiter Entfernung waren hier starke Rauchwolken zu sehen. Unter Atemschutz und mit Wasser gingen die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Döbeln und dem Ortsteil Ebersbach gegen die Flammen vor. Ersten Informationen zufolge könnten Jugendliche Pyrotechnik in der Industriebrache gezündet haben. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen, sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Feuerwehreinsätze Löste Solaranlage diese Katastrophe aus? Brüder stehen vor den Trümmern ihrer Existenz Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen aktuell nicht vor. Die alte Lagerhalle ist in Privatbesitz und wurde für die Öffentlichkeit gesperrt. Dennoch dringen immer wieder Leute in die alte Fabrikhalle ein.

