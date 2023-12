15.12.2023 16:10 Feuer in Einfamilienhaus: 80-Jähriger tot, 55-jähriger Sohn verletzt

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Uelzen ist am Freitagmorgen ein 80-jähriger Mann verstorben. Ein 55-Jähriger wurde verletzt.

Uelzen - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Uelzen (Niedersachsen) ist am Freitagmorgen ein 80-jähriger Mann verstorben. Ein 55-Jähriger wurde verletzt. Für den 80-jährigen Bewohner kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei jetzt mitteilte, konnte die Feuerwehr bei dem Brand in der Celler Straße eine Ausbreitung auf das gesamte Gebäude verhindern. Ein 80-jähriger Bewohner verstarb im Gebäude. Sein 55-jähriger Sohn wurde mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht, heißt es weiter. Der Sachschaden betrage mehrere zehntausend Euro. Das Einfamilienhaus sei weiterhin unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu der Brandursache laufen durch das Fachkommissariat der Brandermittler. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/8306-2215 entgegen.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa