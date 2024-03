11.03.2024 16:04 Feuer in Klassenraum: Unterricht in Regelschule eingestellt

In der Lessingschule in Nordhausen ist am Montag ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Nordhausen - In der Lessingschule in Nordhausen ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Schulteil bereits evakuiert. © Silvio Dietzel Mehrere hundert Schüler sowie die Lehrkräfte mussten das Gebäude der Bildungseinrichtung verlassen. Den Angaben nach war es aus bislang noch ungeklärten Gründen in einem Klassenzimmer der Regelschule zu einem Brand gekommen. Der Unterrichtsraum ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Verletzt wurde niemand. Wegen des Feuers wurde der Schulbetrieb für den heutigen Tag eingestellt.

Feuerwehreinsätze Großbrand im Kyffhäuserkreis: Hausbewohner wird vermisst Laut ersten Erkenntnissen beläuft sich die Schadenshöhe auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Titelfoto: Silvio Dietzel