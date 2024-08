Feuer in Krankenhaus-Zimmer: Mitarbeiter leicht, Patient schwer verletzt!

Zu dem Brand kam es in der vergangenen Nacht. © Silvio Dietzel

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) am Donnerstag mitteilte, sei es in der vergangenen Nacht - nach 24 Uhr - in einem Krankenzimmer eines Krankenhauses in der zu dem Brand gekommen.

Ein Patient, der sich in dem Zimmer befand, erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen. Wie TAG24 auf Nachfrage vonseiten der LPI erfuhr, handelt es sich dabei um einen 73-jährigen Mann.

Ein Mitarbeiter (38, männlich) des Krankenhauses sei durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt worden. Er habe den Mann aus dem Zimmer gerettet und versucht, den Brand zu bekämpfen, hieß es.

Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen.