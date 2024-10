01.10.2024 06:44 Feuer in Mannheimer Pflegeheim: Eine tote Person, zwei Verletzte

Am Montagnachmittag brach in einer Pflegeeinrichtung in Mannheim ein Feuer aus. Für einen Mensch kam jede Hilfe zu spät.

Von Johanna Baumann

Mannheim - Am Montagnachmittag brach in einer Pflegeeinrichtung in Mannheim ein Feuer aus. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Die betroffene Straße musste mehrere Stunden abgesperrt werden. © Priebe/pr-video Die Einsatzkräfte rückten gegen 15 Uhr zu dem Heim für betreutes Wohnen in der Dürerstraße aus. Ausgebrochen sei der Brand in einem Zimmer im dritten Stock, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch verlor noch vor Ort sein Leben. Die Identität der verstorbenen Person ist noch nicht bekannt. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Rettungskräfte versorgten die Verletzten noch vor Ort. © Priebe/pr-video Eine halbe Stunde nach Brandausbruch gelang der Feuerwehr die erfolgreiche Löschung. Wie das Feuer ausbrach ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Titelfoto: Bildmontage: Priebe/pr-video