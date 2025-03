27.03.2025 09:04 Feuer in Mehrfamilienhaus: Fünf Menschen müssen mit Drehleiter gerettet werden

In einem Mehrfamilienhaus in Zeitz (Burgenlandkreis) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Brand ausgebrochen.

Von Elisa Bigdon Zeitz - In einem Mehrfamilienhaus in Zeitz (Burgenlandkreis) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Brand ausgebrochen. In einem Treppenhaus entwickelte sich ein Brand. Fünf Menschen mussten mit der Drehleiter gerettet werden. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Das Feuer sei gegen drei Uhr im Treppenhaus rund um einen Schuhschrank entstanden, wie die Polizei mitteilte. Polizeibeamte konnten den Brand zunächst mit einem Feuerlöscher eindämmen, bevor die Feuerwehr ihn schließlich vollständig löschte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten fünf Bewohnerinnen und Bewohner mithilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude am Neumarkt gerettet werden. Es sei niemand verletzt worden. Durch das Feuer entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 7000 Euro an Wand und Decke des Treppenhauses, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Morgen konnten alle Betroffenen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar.

