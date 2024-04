18.04.2024 19:21 Feuer in Obdachlosen-Unterkunft: Bewohner (61) stirbt vor dem Haus!

Ein Feuer in einer Obdachlosen-Unterkunft in Waldbröl hat am Donnerstag ein Todesopfer gefordert.

Von Maurice Hossinger

Waldbröl - Ein Brand in einer Obdachlosen-Unterkunft hat am heutigen Donnerstag für den Tod eines 61-Jährigen gesorgt. Knapp 50 Feuerwehrleute waren am Einsatz in der Unterkunft beteiligt. © Marius Fuhrmann Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer aus unklarer Ursache in einem Zimmer ausgebrochen, hieß es in einer Mitteilung. Der verletzte Bewohner wurde zunächst gerettet und ins Freie gebracht. Dort verschlechterte sich sein Zustand jedoch schnell und drastisch, sodass er innerhalb weniger Minuten an Ort und Stelle trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb. Ein weiterer Bewohner erlitt bei dem Inferno leichte Verletzungen, teilten die Rettungskräfte mit. Feuerwehreinsätze Große Rauchwolke über Sachsen: Brand in Solarpark bei Großenhain! Aufgetretener Rauch sorgte dafür, dass das Erdgeschoss des Hauses unbewohnbar war. Inzwischen hat die Feuerwehr die Arbeit an die Polizei übergeben. Diese hat nun mit den Ermittlungen hinsichtlich möglicher Hintergründe begonnen.

Titelfoto: Marius Fuhrmann