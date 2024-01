02.01.2024 17:28 Feuer in Produktionshalle für Autoteile: 30.000 Euro Schaden

Von Christian Rüdiger

Haynrode - In einer Produktionsstätte für Automobilteile in Haynrode (Kreis Eichsfeld) ist es am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand in der Produktionshalle löschen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Wie die Polizei mitteilte, hatte es gegen 4.40 Uhr in der Produktionsstätte in der Straße "Unterdorf" gebrannt. Laut ersten Ermittlungen fing eine Palette wegen eines angeheizten Ofens Feuer. Auf der Palette befanden sich den Informationen nach Autoersatzteile. Gelöscht wurde der Brand von den alarmierten Freiwilligen Feuerwehren. Personen hätten sich zum Brandzeitpunkt nicht in der Halle befunden, hieß es. Somit gab es auch keine Verletzten, erklärte die Polizei. Feuerwehreinsätze Kaminbrand hält Feuerwehr in Atem Laut den Beamten sei der Ofen über die Feiertage heruntergefahren und nun wieder angeheizt worden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen laufen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

