23.11.2023 10:05 Feuer in Wohnhaus: Dachstuhl ist nicht mehr zu retten

Das Feuer war am Mittwochabend in einem Wohnhaus in Lütjenbornholt in der Nähe von Rendsburg ausgebrochen.

Von Alice Nägle

Rendsburg - Am gestrigen Mittwochabend brannte in Lütjenbornholt in der Nähe von Rendsburg (Schleswig-Holstein) ein leer stehendes Einfamilienhaus. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte vollständig aus und konnte nicht mehr gerettet werden. © Feuerwehr Rendsburg-Eckernförde Wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20.20 Uhr wegen eines Feuers zu dem leer stehenden Wohnhaus alarmiert. Der Anrufer meldete außerdem, dass sich noch Personen im Gebäude befinden würden. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Als die Truppe am Einsatzort ankam, wurden Flammen im Dachstuhl des Hauses festgestellt und es wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Nachbarhäuser kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Laut Feuerwehr Rendsburg-Eckernförde brannte der Dachstuhl komplett aus und konnte nicht mehr gerettet werden. Zur Schadenshöhe und Ursache des Brandes können derzeit keine Angaben gemacht werden.



Titelfoto: Feuerwehr Rendsburg-Eckernförde