22.11.2023 13:40 Feuer in Wohnhaus: Dichter Rauch sorgt für unübersichtliche Lage

Am Mittwochvormittag war ein Wohngebäude in Celle in Brand geraten, die Lage für die Freiwillige Feuerwehr zunächst unübersichtlich.

Von Alice Nägle

Celle - Am Mittwochvormittag war ein Wohngebäude in Celle in Brand geraten, die Lage für die Freiwillige Feuerwehr zunächst unübersichtlich. Die Lage am brennenden Wohnhaus in Celle war für die Freiwillige Feuerwehr zunächst unübersichtlich. © Freiwillige Feuerwehr Celle Wie die Feuerwehr am Mittag mitteilte, qualmte bei ihrem Eintreffen gegen 10.12 Uhr dichter, grauer Rauch aus dem betroffenen Haus in der Denickestraße. Da Ort und Ausdehnung des Feuers unbekannt waren, mussten die Einsatzkräfte sich vor Ort erst einmal einen Überblick über die unübersichtliche Lage verschaffen. Der dichte Rauch sorgte für schlechte Sichtverhältnisse und zog bis zum Nachbarhaus. Beide Gebäude wurden von den Feuerwehrleuten kontrolliert. Um den Brand ausfindig zu machen, erkundeten sie das brennende Haus. Dort konnten sie die Flammen im Erdgeschoss feststellen. Das Feuer hatten sich zu diesem Zeitpunkt aber bereits bis in den Keller ausgebreitet. Insgesamt vier Trupps begonnen unter Atemschutz sofort mit den Löscharbeiten. Der Einsatz konnte um kurz nach 12 Uhr abgeschlossen werden. Menschen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Zur Brandursache liegen derzeit keine Informationen vor.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Celle