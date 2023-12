08.12.2023 14:14 Feuer in Wohnhaus: Eine Person verletzt im Krankenhaus

In einem Wohnhaus in Lauscha (Landkreis Sonneberg) ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Lauscha - In einem Wohnhaus in Lauscha (Landkreis Sonneberg) ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. © NEWS5 / Ittig Die Flammen hatten sich aus bislang noch unbekannten Gründen in einer Zwischendecke eines Wohnhauses entzündet. Die alarmierte Feuerwehr öffnete die Zwischendecke mittels einer Kettensäge und konnte anschließend den Brand löschen. Bei dem Feuer wurde eine Person durch Rauchgase verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist nach dem Brand aktuell nicht mehr bewohnbar.

