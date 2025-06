03.06.2025 14:41 Feuer-Inferno zerstört Fleischerei: Schaden in Millionenhöhe!

Ein verheerender Großbrand in einer Fleischerei in Hemmoor hat am Dienstagmorgen einen Millionenschaden verursacht.

Von Sekina Cakar

Cuxhaven - Ein dramatischer Großbrand schockiert aktuell ganz Hemmoor (Niedersachsen). Eine Fleischerei steht in Flammen und die Einsatzkräfte kämpfen seit Dienstagmorgen gegen das Feuer. Auch die umliegenden Straßen sind immer noch voll gesperrt.

Alles in Kürze Fleischerei in Hemmoor steht in Flammen.

300 Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer.

Sachschaden wird auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Brandursache noch unklar, Polizei ermittelt.

Bundesstraße 73 ist vollgesperrt. Mehr anzeigen Die Polizei Cuxhaven hat die Brandursachenermittlung bereits eingeleitet. © Polizeiinspektion Cuxhaven Seit den frühen Morgenstunden tobt in Hemmoor ein Feuer in einem Fleischerei-Betrieb. Rund 300 Feuerwehrleute aus der Region sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. "Das ist eine riesige Sache", so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern, heißt es. Die enorme Größe des Brandes und die schwierigen Bedingungen vor Ort machen den Einsatz extrem herausfordernd. Feuerwehreinsätze Müllcontainer abgefackelt: Polizei ermittelt Der Sachschaden wird auf mindestens 2,5 Millionen Euro geschätzt. Damit steht das Unternehmen vor einem enormen wirtschaftlichen Rückschlag. Erste Erkenntnisse zur Brandursache Die Einsatzkräfte werden durch den Großbrand und die Bedingungen vor Ort enorm gefordert. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa Den bisherigen Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Lüftungsbereich der Räucherei aus. Die genaue Ursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt weiterhin intensiv. Dass die Flammen ausgerechnet hier entstanden sind, ist nicht überraschend, da Lüftungsanlagen bei technischen Defekten schnell zu Brandherden werden können. Ob ein technischer Fehler, eine Materialüberhitzung oder ein anderes Problem das Feuer auslöste, ist noch offen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist die Bundesstraße 73 noch immer vollgesperrt. Lkw und andere größere Fahrzeuge sollten die offizielle Umleitung über Heessel (An der B 495) oder Lamstedt nutzen. Feuerwehreinsätze Plötzliche Explosion löst Wohnungsbrand aus: Zwei Verletzte Glücklicherweise wurde bislang niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs war das Gelände offenbar nicht besetzt. Dennoch sollten Anwohner wachsam bleiben und den Anweisungen von Feuerwehr und Polizei Folge leisten.

Titelfoto: Polizeiinspektion Cuxhaven