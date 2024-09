Feuer richtet schweren Schaden an: Doppelhaushälfte brennt in der Börde

Schermcke - Am gestrigen Samstagabend kam es zum Brand einer Doppelhaushälfte in Schermcke ( Landkreis Börde ).

Bei dem Feuer konnten sich die Bewohner selbstständig in Sicherheit bringen. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Schermcke

Gegen 22 Uhr soll das Feuer in dem Haus in der Straße Am Jungfernwäldchen ausgebrochen sein, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Als einer der Anwohner den Brand bemerkte, sei das Dachgeschoss bereits auf einer großen Fläche durch die Flammen angegriffen gewesen.

Drei Menschen hätten sich noch rechtzeitig aus dem Haus retten können. Sie blieben bei dem Brand unverletzt.

In der weiteren direkt angrenzenden Doppelhaushälfte kam es dadurch zu einer starken Rauchentwicklung.