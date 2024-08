04.08.2024 09:15 Feuer und dichter Rauch in Klötze: Warn-Apps schlagen Alarm

In Klötze ist am Sonntagmorgen auf einem Grundstück ein Feuer ausgebrochen. Schon am Samstag hat es dort gebrannt. Warn-Apps informierten die Anwohner darüber.

Von Robert Lilge

Klötze - In Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) kommt es aufgrund eines Feuers am heutigen Sonntagmorgen zu starken Rauchentwicklungen. In Klötze haben Unrat sowie ein Gebäude Feuer gefangen und sorgen für dichten Rauch. © Bildmontage: Screenshots/Facebook/feuerwehrimmekath Sogar Warn-Apps haben Anwohner darüber informiert und empfehlen das Schließen aller Fenster sowie Türen. Wie die Integrierte Leitstelle Altmark mitteilte, hat auf einem Grundstück Unrat sowie ein Haus Feuer gefangen. Ursprünglich wurde dort bereits am gestrigen Samstag ein ähnlicher Löscheinsatz abgeschlossen. Feuerwehreinsätze Feuerwehr-Großeinsatz: Scheune in Solingen steht in Flammen Doch jetzt wurden neue Flammen entdeckt und das Grundstück wiederholt mit Einsatzkräften angefahren. Menschen seien jedoch nicht in Gefahr. Die Informationen über Warn-Apps wie NINA oder Katwarn habe die zuständige Leitstelle aus Vorsichtsmaßnahme herausgegeben.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/feuerwehrimmekath