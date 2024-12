24.12.2024 11:39 9.944 Feuer verursacht Millionenschaden auf Karls Erdbeerhof!

Im beliebten Freizeitpark "Karls Erdbeerhof" in Rövershagen (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Dienstagmorgen ein Feuer in der Traktorbahn ausgebrochen.

Von Nora Petig

Rövershagen - Im beliebten Freizeitpark "Karls Erdbeerhof" in Rövershagen (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Dienstagmorgen ein Feuer in der Traktorbahn ausgebrochen! Gegen kurz vor 10 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehrleute aus um den Brand auf "Karls Erdbeerhof" zu löschen. Der entstandene Schaden geht in die Millionen. © Stefan Tretropp Nach TAG24-Informationen griffen die Flammen auch auf die Nebengebäude und andere Attraktionen über, die in kürzester Zeit lichterloh brannten.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 2 bis 2,5 Millionen Euro.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte. Das Feuer sei inzwischen wohl unter Kontrolle. Zur Brandursache konnte er sich am Morgen noch nicht äußern.

