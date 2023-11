Feuer verwüstet Keller von Mehrfamilienhaus: Fünfstelliger Schaden

Wittenberg - Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag nach Wittenberg ausrücken.

Die Feuerwehr räumte die verbrannten Objekte aus dem Keller und löschte sie ab. © EHL Media/Lucas Libke

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Kameraden der Feuerwehr gegen 14 Uhr in die Dr.-Behring-Straße gerufen. Dort war im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Beamten waren die zwei Treppenhäuser in dichten Rauch gehüllt, weshalb sich einige Bewohner bereits eigenständig nach draußen an die frische Luft gerettet hatten.

"Weitere Bewohner wurden durch Kameraden der Feuerwehr mittels Drehleiter und zu Fuß durch das Treppenhaus evakuiert", so Polizeihauptkommissarin Cornelia Dieke.

Alle Anwohner bleiben glücklicherweise unverletzt und wurden während der Löscharbeiten in einer Sporthalle untergebracht. Im Laufe des Tages konnten sie dann in ihre Wohnungen zurück, lediglich eine einzige Bewohnerin kam in einem Hotel unter.

Durch den Brand wurden mehrere elektrische Kabel in Mitleidenschaft gezogen, zudem platzte ein Wasserrohr. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.